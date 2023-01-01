Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стала известна программа открытия нового сезона Пермской оперы Первыми концертами продирижирует Владимир Ткаченко Поделиться Твитнуть

На сайте Пермского театра оперы и балета появилась афиша открытия сезона 2023/24. По традиции, театральный сезон откроется произведением «патрона» театра Петра Ильича Чайковского — это будет опера «Евгений Онегин» (12+) 3 сентября.

Концертный сезон откроется 8 сентября камерной программой мотетов и инструментальных концертов Антонио Вивальди (6 +). За дирижёрский пульт встанет Владимир Ткаченко.

Он же продирижирует первым симфоническим концертом (6 +) сезона. 17 сентября оркестр театра исполнит произведения европейского романтизма — Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Иоганнеса Брамса и легендарную Девятую симфонию Антонина Дворжака «Из Нового Света».

Примечательно имя солиста концерта: партию фортепиано исполнит Юрий Фаворин — один из лучших отечественных пианистов с мировым реноме.

Дмитрий Ренанский, программный директор Пермского театра оперы и балета:

— Этот концерт откроет симфоническую программу сезона 2023/2024 и заявит её главный тренд. Полная концертная афиша будет представлена позднее, однако уже сейчас известно, что в её рамках гостями Пермской оперы станут ведущие российские солисты-инструменталисты.

Балетную афишу откроет «Корсар» (12+) 23 сентября. Кроме того, в сентябрьской афише Пермской оперы — экспериментальная опера «Похмелье» (18+), детская опера «Терем-теремок» (6+), концерт хора ParmaVoices (6 +) под руководством Екатерины Антоненко с программой из произведений Рахманинова, с которой хор недавно выступил на сцене Мариинского театра, и другие оперные и балетные названия.

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