Алёна Бронникова Из перечня особо ценных сельхозугодий в Перми исключат участок земли для строительства дороги к ОЭЗ Размер земельного участка составляет 109,45 га Поделиться Твитнуть

особая экономическая зона Осенцы

permkrai.ru

Для строительства дополнительного выезда с территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Осенцы» власти Прикамья планируют исключить участок в 109,45 га из краевого перечня земель особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий. Законопроект опубликован на сайте кабмина.

В пояснительной записке сообщается, что в рамках проектирования объекта краевое «Управление автомобильных дорог и транспорта» избрало единственно возможный вариант прохождения автодороги через рассматриваемый участок. Данная территория входит в состав единого пользования Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН. Для реализации проекта её предлагается исключить из перечня.

Законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании краевого Заксобрания в сентябре.

Ранее из перечня особо ценных сельхозугодий был исключён участок в 458,77 га для строительства газопровода. После принятия проекта закона в перечне останется три участка земель общей площадью 229,96 га.

В июне прошлого года стало известно, что в Перми, рядом с крупным промышленным узлом, в который входят производственные комплексы компаний СИБУР, ЛУКОЙЛ и «Уралхим», появится ОЭЗ «Осенцы», которая станет основой промышленного кластера. Её основной специализацией будет химия и нефтехимия, машиностроение, металлообработка, IT-отрасль.

Экспертный совет одобрил заявки семи предприятий о присвоении им статусов резидентов ОЭЗ, планирующих развернуть своё производство на данной территории. В их число вошли ООО «Пермская судоверфь», ООО «Осенцовский сталепрокатный завод», ООО «Форпласт», ООО «СТЕЛЛА ПЛАСТИК», АО «ОДК-Пермские моторы», ООО «Лифт-Сервис» и ООО «Прокси».





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