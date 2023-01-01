Алёна Бронникова На землях пермского исследовательского центра УрО РАН построят газопровод Газом обеспечат шесть населённых пунктов в Пермском округе Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

В Пермском муниципальном районе планируется проложить газопровод протяжённостью 26 км. Для строительства решено исключить территорию площадью 458,77 га, входящую в состав единого пользования Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН, из краевого перечня земель особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий.

«Исключаемый земельный участок необходим для проектирования и строительства объекта «Газопровод межпоселковый д. Мостовая — д. Чубаки — д. Кольцово — д. Горбуново — д. Клестята — д. Кочкино Пермского муниципального района Пермского края». Это позволит подключить к сетям газоснабжения 1071 нового потребителя», — сообщил зампредседателя комитета краевого Заксобрания по развитию инфраструктуры Сергей Богуславский.

Он уточнил, что во время определения трассы планируемого газопровода были учтены технологические особенности сельскохозяйственных работ и контур полей. По мнению экспертов, целевое использование исключаемой из Перечня территории не изменится, его назначение для сельского хозяйства останется прежним.

Работы запланированы в рамках федеральной программы по газификации регионов. В этом году будут проведены проектно-изыскательские работы по 42-м объектам для строительства газопровода общей протяжённостью более 900 км. А также введено в эксплуатацию шесть крупных объектов длиной более 160 км.





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