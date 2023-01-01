В этом году планируется начать строительство газопровода в северных территориях края Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

В Пермском крае прошло заседание регионального штаба по газификации под председательством губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. В мероприятии принял участие гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Особое внимание стороны уделили вопросам газификации домов в территориях региона, в том числе в северных — Чердынский и Красновишерский округа, в которых ранее сетевого голубого топлива никогда не было.

Дмитрий Махонин отметил, что в этом году исполняется 20 лет, как Пермский край участвует в программе газификации компании «Газпром».

«В последние годы благодаря тесному сотрудничеству и вниманию компании к нашему региону нам удалось существенно нарастить темпы строительства газовой инфраструктуры. На период до 2025 года запланированный объем инвестиций компании «Газпром» только в строительство новых сетей составляет более 28 млрд руб. Благодаря этому, совместно газифицируем 210 населенных пунктов и обеспечим техническую возможность подключения к газу более 34 тыс. домовладений, а также 143 котельных», — заявил губернатор.

Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов отметил, что в этом году будут проведены проектно-изыскательские работы по 42-м объектам общей протяженностью более 900 км. В том числе, самый долгожданный объект на севере Пермского края — межпоселковый газопровод Соликамск — г. Красновишерск — д. Рябинино — г. Чердынь — с. Покча — д. Езова — п. Вильгорт — с. Камгорт — с. Бигичи — с. Искор — п. Ныроб — н.п. Губдор — н.п. Нижняя Язьва — н.п. Березовая Старица — н.п.Серегово Красновишерского и Чердынского городских округов протяженностью порядка 180 км. К строительно-монтажным работам планируют приступить уже в этом году.

В Министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края сообщили, что в этом году планируется ввести в эксплуатацию шесть крупных объектов газовой инфраструктуры общей протяженностью свыше 160 км.

Отдельное внимание участники штаба уделили вопросу выполнения программы догазификации — по ускоренному подключению домовладений в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан. Такую задачу в ходе послания Федеральному собранию РФ поставил президент России Владимир Путин.

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