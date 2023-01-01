Из пермского Общественного совета по топонимике исключили Алексея Дёмкина Место в органе потерял и бывший замглавы Перми Алексей Грибанов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Постановлением главы Перми в состав Общественного совета по топонимике внесены изменения. Документ опубликован на сайте мэрии.

В частности, должность председателя совета перешла от бывшего главы Перми к действующему. Таким образом, Алексей Дёмкин покидает пост и общественный орган, а его место займёт Эдуард Соснин.

Также из совета выводится бывший замглавы города Алексей Грибанов, его место переходит исполняющей обязанности заместителя главы администрации Перми Юлии Овсянниковой.

Напомним, Алексей Дёмкин сложил с себя полномочия градоначальника, 27 июня его отставку приняла Пермская дума. Эдуард Соснин был выбран новым мэром 22 августа. Алексей Грибанов ушёл с поста вице-мэра 16 августа, он стал советником главы города, Юлия Овсянникова заняла должность замглавы в качестве и.о.

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