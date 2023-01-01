В Пермском крае 4 сентября ночью и утром ожидается туман Поделиться Твитнуть

Туман

Алексей Зорин

В понедельник, 4 сентября, в Пермском крае ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений. Движение необходимо осуществлять с учётом дорожного покрытия.

По 8 сентября в регионе установилась относительно тёплая и сухая погода, тем не менее образование тумана в ночные и утренние часы возможно.

Ранее сообщалось, что из-за тумана в Перми было задержано около десятка авиарейсов.

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