В Пермском крае 4 сентября ночью и утром ожидается туман
В понедельник, 4 сентября, в Пермском крае ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений. Движение необходимо осуществлять с учётом дорожного покрытия.
По 8 сентября в регионе установилась относительно тёплая и сухая погода, тем не менее образование тумана в ночные и утренние часы возможно.
Ранее сообщалось, что из-за тумана в Перми было задержано около десятка авиарейсов.
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