В Прикамье установилась сухая и тёплая погода Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае подошёл к концу прохладный и дождливый период. В ближайшие несколько дней в регионе установится тёплая и сухая погода. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Пермский гидрометцентр.

Циклоническая деятельность наконец-то отступит, атмосферное давление повысится, облачность уменьшится. Температурный фон днём составит 15...20 градусов.

По предварительному прогнозу по 8 сентября в регионе будет преимущественно солнечно, без существенных осадков, ветер ожидается слабым.

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