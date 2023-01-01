В Прикамье установилась сухая и тёплая погода
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В Пермском крае подошёл к концу прохладный и дождливый период. В ближайшие несколько дней в регионе установится тёплая и сухая погода. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Пермский гидрометцентр.
Циклоническая деятельность наконец-то отступит, атмосферное давление повысится, облачность уменьшится. Температурный фон днём составит 15...20 градусов.
По предварительному прогнозу по 8 сентября в регионе будет преимущественно солнечно, без существенных осадков, ветер ожидается слабым.
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