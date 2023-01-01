Максим Артамонов В пермском аэропорту задержали более 10 авиарейсов Задержки связывают с туманом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 2 сентября, в аэропрту Большом Савино было задержано более десяти как на вылеты и на прилеты. Задержки были зафиксированы в обед. Об этом сообщает издание 59.ru со ссылкой на очевидцев.

В частности, был отложен рейс Turkish Airlines в Анталью, также задержаны рейсы из Перми в Москву авиакомпаний «Победа» и S7 Airlines. Кроме того, прилеты задержаны рейсы в Пермь из Антальи и Санкт-Петербурга.

Самолёт в Анталью отправится в 20:15 вместо 5:00 утра. Рейс S7 Airlines в Москву был перенесён на полчаса позже заявленного времени — в 20:30.

На шесть часов было перенесено прибытие самолета из Минеральных вод в Пермь — с 5:00 на 13:00. Почти на два часа задержался рейс авиакомпании «Победа» из Антальи — в 19:50 вместо 18:00. На полчаса был задерживан и рейс S7 Airlines из Москвы в 19:40 вместо 19:10.

Задержки связывают с туманом, который опустился в ночь на субботу на Пермский край. Официальная информация от пермского аэропорта по поводу задержек пока не поступала.

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