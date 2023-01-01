Максим Артамонов В выходные в Прикамье ожидается туман В МЧС призывают водителей быть осторожными Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

По данным Пермского гидрометцентра, в ночь на 2 сентября местами по краю ожидается туман. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а движение осуществлять с учётом дорожного покрытия.

Всем пермякам советуют быть внимательными и осторожными.

В ведомстве напоминают телефон для вызова экстренных служб: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона. Вызов бесплатный.

Напомним, в сентябре в Пермском крае ожидается умеренно тёплая погода. Температура воздуха на севере будет на 2 градуса выше нормы, на юге превышение составит только 1-1,5 градуса. По данным синоптиков, умеренно тёплыми и относительно сухими будут все три декады месяца. Осадков выпадет меньше нормы на 20-40%. Таким образом, сентябрь станет шестым подряд сухим месяцем.

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