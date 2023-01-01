Сентябрь в Прикамье ожидается умеренно тёплым Осадков выпадет меньше нормы на 20-40% Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в сентябре ожидается умеренно тёплая погода. Температура воздуха на севере будет на 2 градуса выше нормы, на юге превышение составит только 1-1,5 градуса. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГИС-Центре ПГНИУ.

Синоптики уточнили, что умеренно тёплыми и относительно сухими будут все три декады месяца. Осадков выпадет меньше нормы на 20-40%. Таким образом сентябрь станет шестым подряд сухим месяцем.

Наиболее тёплым будет период со 2 по 5 сентября, когда дневная температура составит +17…+22˚. С 6 сентября похолодает незначительно — до +13…+20˚, но есть вероятность обильных дождей, в этот период может выпасть до половины месячной нормы.

Во второй половине месяца высока вероятность «бабьего лета».

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