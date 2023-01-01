В мэрии не смогли назвать сроки завершения строительства крематория в Перми Они станут известны после исследования объекта Поделиться Твитнуть

Крематорий

Администрация Перми

В пермской мэрии не смогли назвать сроки завершения строительства городского крематория, однако заверили, что администрация «вопрос контролирует». Должно пройти дополнительное обследование объекта, которое определит перечень и объемы работ, необходимые для завершения строительства, уже после этого будет возможно актуализировать сроки, пояснили в мэрии порталу Properm.ru.

Напомним, строительство крематория стартовало ещё в 2013 году, но до завершения стройки дело так и не дошло. В течение всего этого времени городские власти рассматривали разные решения по достройке: как за счёт средств бюджета, так и за счёт инвестора.

В апреле 2023 года администрация Перми заключила контракт на достройку объекта за 472 млн руб. с ООО «РусРазвитие». Вскоре строительством заинтересовались силовики. Они провели обыски в МКУ «Пермблагоустройство» и изъяли связанные с крематорием документы. После этого МКУ расторгло договор с подрядчиком по соглашению сторон.

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