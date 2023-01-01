Максим Артамонов Администрация Перми заключила контракт на строительство крематория Первый этап планируется закончить в начале 2024 года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Мэрия Перми заключила муниципальный контракт на организацию и проведение работ по строительству крематория на кладбище Восточное. Об этом во время заседания комитета по городскому хозяйству сообщил начальник департамента дорог и благоустройства Перми Дмитрий Мясоедов.

По его словам, контракт был заключен 13 апреля. «Данным этапом предусмотрена реализация первого этапа строительно-монтажных работ. Сроки предусмотрены до 31 января 2024 года», — отметил чиновник.

«Мощности проекта позволят кремировать беспроблемно и бесперебойно, как бы это ни звучало. Территория, которая отведена под колумбарий, позволяет туда захоронить 25 тысяч новых ячеек, что даёт достаточно мощный задел», — заявил чиновник.

Конкурс на достройку крематория был объявлен 3 марта. В начале апреля победителем было выбрано ООО «РусРазвитие». Работы запланированы на май 2023 года. Цена контракта — 472 млн руб.

Строительство будет разбито на два этапа. На первом — подрядчик должен реконструировать существующее здание и установить часть оборудования, а на втором планируется построить колумбарий, осуществить монтаж четвёртой кремационной линии и благоустроить кладбище.

Привлечь инвесторов к проекту не удалось, поэтому деньги власти Перми выделят из бюджета.

Компания «РусРазвитие» зарегистрирована в Перми в октябре 2018 года. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий и разработка строительных проектов. Согласно данным сайта checko.ru, имеет высокую оценку надёжности. За 2021 год выручка компании составила 143 млн руб., чистая прибыль — 3,9 млн руб. Как участник госзакупок компания заключила контрактов на сумму более 5,6 млн руб.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал, что ООО «РусРазвитие» стало подрядчиком по ремонту фасадов нескольких домов в центре Перми, работы были запланированы в рамках подготовки к юбилею города.

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