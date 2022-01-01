Елена Синица Достраивать пермский крематорий будут за счёт бюджетных средств Заинтересовать проектом инвесторов не удалось Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермские власти не нашли инвестора, который захотел бы вложиться в завершение строительства крематория в городе. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин на пресс-конференции.

Он отметил, что к поиску инвестора также подключался глава регионального минэка Эдуард Соснин. Однако заинтересованных лиц так и не нашлось, поэтому объект будут достраивать за счёт бюджета.





«Проект акцептован, мы сейчас объявим конкурсные процедуры. Планируем, что в конце года мы физически закончим строительство, а в начале следующего года сдадим объект», — сказал Дёмкин.





Он также добавил, что ориентировочная стоимость работ составляет 530 млн руб.





Ранее сообщалось, что работы планируется проводить в два этапа. На первом — осуществят реконструкцию имеющегося здания. Отбор подрядчика планируется провести в этом году.





На втором этапе планируется приобрести и выполнить монтаж четвёртой кремационной линии, благоустроить кладбище, а также построить колумбарий. Губернатор региона Дмитрий Махонин поручил главе Перми Алексею Дёмкину рассмотреть опыт возведения крематориев в других регионах России.

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