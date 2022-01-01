Губернатор Пермского края поручил проверить обоснованность роста стоимости строительства крематория Работы проведёт КСП Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Глава Прикамья Дмитрий Махонин выдал поручение председателю региональной Контрольно-счетной палаты Геннадию Тушнолобову проверить обоснованность роста стоимости строительства крематория в Перми. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник в администрации губернатора.

«Ранее публично заявлялось, что при сроках реализации проекта в 2022-2023 годах на него (крематорий — ред.) будет направлено порядка 462 млн руб. В настоящее время администрация города заявляет о необходимости увеличить расходы на строительство более чем в два раза. Отсюда возникает вопрос, насколько обосновано такое существенное удорожание?» — цитирует собеседника издание.

В администрации Перми уже ответили, что стоимость строительства самого здания крематория осталась практически в прежних параметрах. Стоимость достройки была откорректирована незначительно — с 462 до 512 млн руб. Что касается суммы в 710 млн руб. — то на столько оцениваются работы второго этапа. Он включает в себя строительство колумбария, оборудование подъездных путей, стоянок для автотранспорта и пр.

Ранее СМИ сообщили, что достройка крематория в Перми выросла в цене в 2,6 раза.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.