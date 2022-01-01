Мэрия Перми: стоимость строительства крематория осталась в прежних параметрах Для завершения первого этапа необходимо дополнительно только 50 млн руб. Поделиться Твитнуть

Крематорий

Администрация Перми

Стоимость строительства крематория в краевом центре осталась в прежних параметрах, об этом 3 ноября сообщили в администрации Перми. Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что стоимость достройки крематория из-за подорожания стройматериалов вырастет в 2,6 раза.

В мэрии пояснили, что на инвесткомиссии рассматривалась необходимость предусмотреть в бюджете дополнительные средства в размере 50 млн руб. Таким образом, стоимость достройки крематория корректируется незначительно — с 462 до 512 млн руб. При этом сумма 462 млн руб. уже заложена в бюджет.

Работы по достройке здания крематория отнесены к первому этапу. Но будет и второй. Именно на его реализацию потребуется ещё 710 млн руб.

Этот этап предусматривает благоустройство территории кладбища: строительство колумбария на 25 тыс. ячеек для хранения урн с прахом, оборудование подъездных путей и стоянок для автотранспорта, устройство сети наружного освещения, пешеходных дорожек и пр.





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