Достройка крематория в Перми может обойтись бюджету в 1,2 млрд руб. Это в два с половиной раза больше, чем ранее предусматривалось сметой Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Пермская городская комиссия по разработке и реализации инвестпроектов рассмотрела вопрос изменения сметной стоимости достройки крематория на кладбище «Восточном». Согласно заключению управления экспертизы и аналитики аппарата гордумы, мэрия предлагает увеличить общую стоимость проекта в 2,6 раза (с 462,3 млн до 1,223 млрд руб.), продлить срок осуществления капитальных вложений в объект до 2024 года, а строительство разделить на два этапа. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Планируется, что по итогам первого этапа в 2024 году в эксплуатацию введут крематорий и часть колумбарных стенок, а на втором (срок реализации не указан) постепенно достроят колумбарий и благоустроят территорию. Необходимость корректировки сметы в мэрии объясняют ростом цен на строительные материалы.

В управлении экспертизы и аналитики считают рассмотрение вопросов увеличения стоимости проекта и продления сроков капвложений преждевременным.

В городском департаменте дорог и благоустройства предполагаемое увеличение сметной стоимости проекта изданию не прокомментировали.

Напомним, ранее власти Перми заявляли, что сдадут крематорий в эксплуатацию в конце 2023 года.

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