Максим Артамонов Власти Перми оценили достройку крематория в 472 млн рублей Объявлен конкурс на поиск подрядчика Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На сайте госзакупок объявлен конкурс на достройку крематория в Перми. Согласно проекту, планируется построить здание крематория, сделать внутренние и наружные инженерные коммуникации и сети, а также установить кремационное оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Максимальная цена контракта — 472 млн руб.

Начало строительно-монтажных работ запланировано на май 2023 года.

Напомним, в начале января этого года стало известно, что достраивать пермский крематорий будут за счёт бюджетных средств, потому что заинтересовать инвесторов проектом не удалось. Глава города Алексей Дёмкин пообещал, что «в конце года мы физически закончим строительство, а в начале следующего года сдадим объект».

Власти планируют разбить работы на два этапа. На первом — осуществят реконструкцию здания, а на втором планируется приобрести и выполнить монтаж четвёртой кремационной линии, благоустроить кладбище, построить колумбарий. Губернатор Пермского края Махонин поручил Дёмкину рассмотреть опыт возведения крематориев в других регионах России.

На сегодняшний день Пермь — один из немногих городов-миллионников, где нет действующего крематория, поэтому люди вынуждены обращаться за этой услугой в соседние регионы.





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