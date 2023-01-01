Елена Синица Пермские силовики заинтересовались строительством крематория Дело не заведено Поделиться Твитнуть

Людмила Максимова

В Перми сотрудники УФСБ изъяли документы в МКУ «Пермблагоустройство», связанные со строительством крематория.

Как уточняет «Коммерсант-Прикамье», уголовное дело, связанное с проектом, пока не заведено.

Напомним, строительство крематория стартовало еще в 2013 году, но до завершения стройки дело так и не дошло. В течение всего этого времени городские власти рассматривали разные решения по достройке: как за счёт средств бюджета, так и за счёт инвестора.

Теперь же стало известно, что мэрия Перми заключила муниципальный контракт на организацию и проведение работ по строительству крематория. Об этом во время заседания комитета по городскому хозяйству сообщил начальник департамента дорог и благоустройства Перми Дмитрий Мясоедов.





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