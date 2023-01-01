Елена Синица Пермские власти расторгли контракт на строительство крематория Это было сделано по соглашению сторон Поделиться Твитнуть

Кладбище «Восточное» с крематорием. Проект

Администрация Перми

Структура городской администрации — МКУ «Пермблагоустройство» — расторгла контракт на строительство крематория с ООО «Русразвитие». Контракт был расторгнут по соглашению сторон. Об этом сообщает Properm.ru.

Напомним, что контракт с этой компанией заключили в середине апреля. ООО «Русразвитие» согласилось завершить строительство крематория по начальной (максимальной) цене — 472 млн руб. Позднее стало известно, что сотрудники УФСБ изъяли документы в МКУ «Пермблагоустройство», связанные со строительством крематория.

Строительство крематория стартовало еще в 2013 году, но до завершения стройки дело так и не дошло. В течение всего этого времени городские власти рассматривали разные решения по достройке: как за счёт средств бюджета, так и за счёт инвестора.





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