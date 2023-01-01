Алёна Бронникова В центре Перми ввели ограничения дорожного движения на время проведения марафона Все ограничения будут сняты 3 сентября после 20 часов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В дни Пермского марафона центр краевой столицы будет закрыт для движения транспорта. Для подготовки к проведению мероприятия и обеспечения безопасности 1 сентября введён запрет на остановку и стоянку всех видов транспорта по ул. Петропавловской от ул. Борчанинова до ул. Крисанова до 16:30 2 сентября. Также сегодня с 23:00 до 20:00 3 сентября будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта по ул. Ленина от ул. Борчанинова до ул. Крисанова.

Сам марафон пройдёт 2 и 3 сентября. На время проведения детского забега 2 сентября с 10:30 до 16:00 будет закрыто движение транспорта за исключением трамваев по ул. Петропавловской от ул. Борчанинова до ул. Крисанова. Затем 3 сентября с 00:30 до 20:00 закроют участок ул. Ленина от ул. Борчанинова до ул. Крисанова.

В день основных стартов 3 сентября движение транспорта будет запрещено на большей части центра города с 05:00 до 17:00. Кроме того, в ближайшие выходные изменится и движение автобусов.

Пермский марафон-2023 станет шестым по счёту. Первый день откроется забегом для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году в честь празднования 300-летнего юбилея Перми дистанция на этом забеге будет увеличена до 300 м. В тот же день пройдёт детский забег на дистанцию 1 км. Основные старты пройдут 3 сентября на дистанцию 10, 21 и 42 км.





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