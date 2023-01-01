Алёна Бронникова На время проведения марафона в центре Перми снова будет закрыто движение транспорта Соревнования пройдут 2 и 3 сентября Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На время проведения Пермского марафона центр краевой столицы будет закрыт для движения транспорта. Как уточняют в администрации города, для проживающих и работающих в зоне ограничения доступ в здания будет предоставлен. О работе общественного транспорта в эти дни сообщат дополнительно.

В первый день мероприятия, 2 сентября, участок ул. Петропавловской от Борчанинова до Крисанова будет закрыт для всех видов транспорта, кроме трамваев, с 10:30 до 16:00. На следующий день — с 00:30 до 20:00.

Во второй день, 3 сентября, перекрытие улиц будет более массовым. Так, 05:00 до 17:00 движение транспорта будет ограничено на следующих улицах:

— Ленина от Горького до Борчанинова;

— Окулова от Соборной площади до ул. Попова;

— Монастырская от Сибирской до Осинской;

— Петропавловская от Комсомольского пр-та до ул. Попова;

— Пермская от Комсомольского пр-та до ул. Крисанова и от 25 Октября до Сибирской;

— Екатерининская от 25 Октября до Сибирской;

— Пушкина от 25 Октября до Сибирской и от Комсомольского пр-та до ул. Куйбышева;

— Краснова от Газеты Звезда до Сибирской;

— Борчанинова от Екатерининской до Петропавловской;

— по нечётной стороне ул. Попова от Монастырской и по чётной стороне от Петропавловской до Екатерининской;

— Осинской от Окулова до Монастырской;

— Куйбышева от Петропавловской до Екатерининской;

— по нечётной стороне Комсомольского пр-та от ул. Петропавловской и по чётной стороне от Ленина до Краснова;

— Газеты Звезда от Окулова до Монастырской;

— Сибирская от Монастырской до Революции;

— и 25 Октября от Ленина до Пермской.

Администрация Перми

В связи с подготовкой к проведению марафона и обеспечения безопасности парковку для всех видов транспорта запретят с 1 сентября в 11:00 до 2 сентября в 16:30 по ул. Петропавловской от Борчанинова до Крисанова. А также с 1 сентября в 23:00 до 3 сентября в 20:00 будет запрещена стоянка по ул. Ленина от Борчанинова до Крисанова. Помимо этого запрет на парковку и стоянку вводится с 2 сентября в 05:00 до 3 сентября в 20:00 на участках:

— по ул. Ленина от Максима Горького до Борчанинова;

— по ул. Окулова от Соборной площади до ул. Осинской;

— по ул. Монастырской от Сибирской до Осинской;

— по ул. Борчанинова от Пермской до Петропавловской;

— по нечётной стороне ул. Попова от Монастырской и по чётной стороне от Петропавловской до Пермской;

— по ул. Осинской от Окулова до Монастырской;

— по Комсомольскому пр-ту от ул. Ленина до Краснова;

— по ул. Газеты Звезда от Окулова до Монастырской;

— по ул. Сибирской от Монастырской до Революции.

Пермский марафон-2023 станет шестым по счёту. Он будет проходить 2 и 3 сентября. В первый день откроется забег для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году в честь празднования 300-летнего юбилея Перми дистанция на этом забеге будет увеличена до 300 м. В тот же день пройдёт детский забег на дистанцию 1 км.





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