Максим Артамонов В этом году будет изменена трасса Пермского марафона Участники получат медаль с новым символом Поделиться Твитнуть

Фото: Виталий Кокшаров

В этом году символом Пермского марафона станет лось — он будет изображён на медалях, которые получат участники. Кроме того, изменится и трасса. Об этом рассказали организаторы в ходе пресс-конференции, посвящённой предстоящему спортивному событию.

В этом году трассы на 10, 21 и 42 км частично возвратят на Комсомольский проспект. Разворот на следующий круг планируется организовать на перекрёстке улиц Борчанинова и Ленина. Благодаря этому участники забега смогут выбрать для разворота удобную траекторию.

Помимо этого, особенностью трасс этого года станет разделение стартового и финишного коридоров. На финише болельщики смогут приветствовать участников на трибунах.

На протяжении всех своих лет Пермский марафон сохраняет пермскую аутентичность в медалях. Ежегодно они посвящены древнему промысловому календарю коми. Например, в 2017 году была медаль с изображением календаря охотников, в 2018-м символом стал медведь, в 2019-м — олень, в 2020-м — горностай, а в 2022-м — росомаха.

Пермский марафон-2023 будет шестым по счёту. Он будет проходить 2 и 3 сентября. В первый день марафон откроет забег для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году в честь празднования 300-летнего юбилея Перми дистанция на этом забеге будет увеличена до 300 м.

В тот же день пройдёт детский забег на дистанцию 1 км. В юбилейный год организаторы решили увеличить количество слотов на этот забег на 400.

Для участия в масштабном спортивном событии необходимо зарегистрироваться.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.