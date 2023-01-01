В Перми в выходные изменится движение общественного транспорта Это связано с проведением Пермского марафона Поделиться Твитнуть

2 и 3 сентября в связи с проведением Пермского марафона в краевом центре планируются масштабные изменения в движении общественного транспорта. Об этом сообщили в гортрансе.

Согласно информации, которую распространил департамент транспорта Перми, с 10:30 до 16:00 2 сентября будут внесены изменения в движении автобусов маршрутов №6, №35 и №46. В частности, остановка «Пермский академический Театр-Театр» будет временно недоступна.

Существенные ограничения в движении автобусов будут введены 3 сентября в период с 05:00 до 17:00. Это связано с закрытием дорожного движения на улицах Ленина, Сибирской и Комсомольском проспекте. В связи с этим автобусные маршруты, проходящие через центр города, будут перенаправлены в объезд по улицам Пушкина и Революции. Маршруты из правобережной части города будут проходить по улицам Монастырской, Окулова и Крисанова.

Планируется сократить длину пути для маршрутов №3, №10, №41, №51 и №71. Конечными остановками станут «Автовокзал» для маршрута №3, «Универсам» для маршрута №10, «Улица Попова» для маршрута №41. Маршрут №51 будет следовать только до Комсомольской площади, а маршрут №71 — до Центрального рынка.

После 17:00 (на период ограничения движения по улице Ленина на участке от Крисанова до Борчанинова) автобусные маршруты №6, №10, №14, №49, №50, №67, №68 будут курсировать по другому маршруту. Они будут объезжать улицы Ленина, Борчанинова, Луначарского (при движении в обратном направлении — по улицам Екатерининской или Петропавловской, в зависимости от конкретного маршрута), Крисанова, а затем двигаться по их основным маршрутам. Маршруты №35 и №46 будут следовать без заезда на остановку «Пермский академический Театр-театр» по улицам Борчанинова и Петропавловской.

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