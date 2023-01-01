В расписании аэропорта Перми появились рейсы в Барнаул Первый вылет запланирован на 13 сентября Поделиться Твитнуть

В расписании аэропорта Перми появились рейсы в Барнаул. Они будут выполняться по средам. Пока перелёты заявлены с 13 по 27 сентября.

Обслуживать направление будет авиакомпания ЮВТ АЭРО на самолётах Bombardier.

Рейс № 243 будет отправляться в 13:10, время в пути — 3 часа 25 мин.

Рейс № 244 из Барнаула будет прилетать в 07:45. Полёты до Перми будут чуть быстрее — 2 часа 15 мин.

Напомним, рейс Пермь—Барнаул субсидируемый. За организацию перелётов до конца года по данному направлению перевозчик получит из краевого бюджета 13,9 млн руб.

Рейсы по ещё одному новому субсидируемому направлению — в Ярославль - уже назначены. Они будут выполняться с 12 сентября два раза в неделю.

Также назначены рейсы новых перевозчиков по старым субсидируемым маршрутам в Нижний Новгород, Минеральные Воды и Махачкалу.

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