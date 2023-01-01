В минтрансе Прикамья определили перевозчиков на пять субсидируемых направлений Рейсы в Барнаул, Ярославль и Нижний Новгород будет обслуживать одна авиакомпания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство транспорта Пермского края утвердило результаты отбора авиаперевозчиков на предоставление субсидии из бюджета Пермского края на три уже действовавших в 2023 году и два новых маршрута. Заявки принимались до 16 августа.

Как следует из приказа минтранса, победителем отбора по двум новым направлениям «Пермь — Барнаул — Пермь» и «Пермь — Ярославль — Пермь» признан авиаперевозчик АО «ЮВТ АЭРО», он же будет обслуживать и «старый» рейс «Пермь — Нижний Новгород — Пермь».

ООО «Авиакомпания АЗИМУТ» получило маршрут «Пермь — Минеральные Воды — Пермь», а ООО «Авиакомпания «Икар» — направление «Пермь — Махачкала — Пермь».

За рейсы в Нижний Новгород АО «ЮВТ АЭРО» получит из краевого бюджета 6,6 млн руб. субсидии, за полёты в Барнаул — 13,9 млн руб., за рейсы в Ярославль — 8 млн руб.

Субсидия авиакомпании «Икар» составит 14,1 млн руб.; а авиакомпании «АЗИМУТ» — 10,5 млн руб.

В настоящее время прямых рейсов в Барнаул, Ярославль и Нижний Новгород в расписании пермского аэропорта нет.

Победители отбора должны обслуживать все направления до конца года. Частота полётов — до двух раз в неделю.

Напомним, субсидии возмещают авиакомпаниям часть затрат, понесенных на организацию рейсов. Это позволяет снизить стоимость билетов на популярные направления.

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