Прямые рейсы из Перми в Ярославль появятся в расписании с середины августа С этого же времени должны начаться полёты из Большого Савино в Барнаул Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство транспорта Пермского края объявило о проведении отбора авиаперевозчиков на пять субсидируемых в 2023 году маршрутов из Перми: три уже действующих и два новых. Информация опубликована на сайте ведомства.

Так, с 16 августа новый перевозчик должен выйти на действующий маршрут Пермь—Нижний Новгород—Пермь, разыгрываются также старые направления Пермь—Махачкала—Пермь с 1 сентября и Пермь—Минеральные Воды—Пермь с 1 октября.

Кроме того, с 16 августа авиакомпании-победители отбора должны начать выполнение субсидируемых рейсов по двум новым направлениям — в Барнаул и Ярославль. Размеры субсидий из краевого бюджета на каждый рейс составят соответственно по 183 и 105,4 тыс. руб.

Победители отбора должны обслуживать все пять направлений до конца года. Частота полётов — до 2 раз в неделю.

Приём заявок начался 7 августа, а закончится в 18:00 16 августа.

Ранее сообщалось, что прямые авиарейсы из Перми в Ярославль планировалось открыть в июле.

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