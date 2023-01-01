В расписании аэропорта Перми появились рейсы в Ярославль Полёты начнутся с 12 сентября Поделиться Твитнуть

В расписании аэропорта Перми появились рейсы в Ярославль. Они будут выполняться по вторникам и пятницам. Пока перелёты заявлены с 12 по 29 сентября.

Обслуживать направление будет авиакомпания ЮВТ АЭРО на самолётах Bombardier.

Рейс № 262 будет отправляться по вторникам в 18:25, по пятницам — в 23:05. Время в пути — 1 час 50 мин.

Рейс № 261 из Ярославля будет прилетать по вторникам в 17:45, по пятницам — в 22:25. Полёты до Перми будут чуть короче — 1 час 40 мин.

Напомним, рейс Пермь — Ярославль субсидируемый. За организацию перелётов до конца года по данному направлению перевозчик получит из краевого бюджета 8 млн руб.

Рейсы по ещё одному новому субсидируемому направлению — в Барнаул — пока не назначены.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.