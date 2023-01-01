Максим Артамонов В Прикамье прокуратура нашла нарушения на Юговском молкомбинате У ведомства возникли вопросы к ветеринарным документам предприятия Поделиться Твитнуть

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнение Юговским комбинатом молочных продуктов законодательства о ветеринарии и безопасности пищевых продуктов. Проверка состоялась после обращения гражданина, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как установило ведомство, комбинат не оформлял должным образом ветеринарные документы на перемещение полуфабрикатов и на хранение продукции. Также не соблюдался порядок пломбирования цистерн молоковозов при транспортировке молока.

В итоге директору предприятия было внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Напомним, в начале марта этого года следком по региону возбудил уголовное дело в отношении неустановленных пока сотрудников Юговского комбината. Об этом стало известно в ходе суда, на котором представители ООО оспаривают решение налоговой службы о доначислении налогов. В УФНС считают, что предприятие скрыло часть средств, с которых нужно было уплатить налоги.

Спор между молкомбинатом и УФНС касается размера НДС за реализованную в 2020 году продукцию. Предприятие утверждает, что его продукция должна облагаться пониженной ставкой налога в 10%. А налоговики настаивают на ставке в 20%. Общая сумма претензий УФНС — 110 млн руб.

В начале июня Арбитражный суд Пермского края отказал Юговскому молкомбинату в удовлетворении иска об оспаривании решения ФНС. Представители комбината обратились в арбитраж в надежде, что суд признает недействительным акт налоговой

ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» было основано в 2004 году и является одним из крупнейших современных предприятий по производству продукции из натурального молока. ЮКМП выпускает полутвёрдые сыры, масло, сычужные продукты, спреды, плавленые продукты, сухую молочную сыворотку и сухое обезжиренное молоко. Как указано на сайте ЮКМП, предприятие входит в ТОП-5 крупнейших российских компаний по переработке молока.

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