Максим Артамонов Краевой арбитраж оставил в силе решение о взыскании с Юговского молкомбината 110 миллионов рублей Предприятию не удалось оспорить решение налоговой службы Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края 5 июня отказал ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» в удовлетворении иска предприятия об оспаривании решения ФНС. Представители комбината обратились в арбитраж в надежде, что суд признает недействительным акт налоговой, по которому обществу было доначислено более 110 млн руб. НДС, штрафов и пеней. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В налоговой считают, что с 2017 года комбинат олжен компенсировать сумму недоимки вместе со штрафами и пени на 1,1 млрд рублей, поскольку незаконно применял льготную ставку НДС 10% как производитель молочных продуктов. Фактически он производил два вида сычужных продуктов, которые нельзя относить к молочным, поэтому ставка НДС для комбината должна рассчитываться на уровне 20%, уверены в налоговом ведомстве.

С такой позиций не согласны представители комбината. Они утверждают, что при производстве этих продуктов использовались компоненты из молока и они изготавливались по технологии молочных продуктов. В краевом минагро полагают, что взыскание денег приведёт к проблемам в молочной отрасли региона. Однако прокуратура выступила с поддержкой налоговиков.

Напомним, в начале марта этого года следком по региону возбудил уголовное дело в отношении неустановленных пока сотрудников Юговского комбината. Об этом стало известно в ходе суда, на котором представители ООО оспаривают решение налоговой службы о доначислении налогов. В УФНС считают, что предприятие скрыло часть средств, с которых нужно было уплатить налоги.

Спор между молкомбинатом и УФНС касается размера НДС за реализованную в 2020 году продукцию. Предприятие утверждает, что его продукция должна облагаться пониженной ставкой налога в 10%. А налоговики настаивают на ставке в 20%. Общая сумма претензий УФНС — 110 млн руб.

ООО «Юговский комбинат молочных продуктов» был основан в 2004 году и является одним из крупнейших современных предприятий по производству продукции из натурального молока."ЮКМП» выпускает полутвердые сыры, масло, сычужные продукты, спреды, плавленые продукты, сухую молочную сыворотку и сухое обезжиренное молоко.

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