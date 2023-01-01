Следком возбудил уголовное дело по факту уклонения Юговского молкомбината от уплаты налогов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных пока сотрудников ООО «Юговской комбинат молочных продуктов». Об этом было заявлено в ходе суда, на котором представители ООО оспаривают решение налоговой службы о доначислении налогов. В УФНС считают, что предприятие скрыло часть средств, с которых нужно было уплатить налоги.

Как пишет «Коммерсант-Прикамье», спор между молкомбинатом и УФНС касается размера НДС за реализованную в 2020 году продукцию. Предприятие утверждает, что его продукция должна облагаться пониженной ставкой налога в 10%. А налоговики настаивают на ставке в 20%. Общая сумма претензий УФНС — 110 млн руб.

Юговской комбинат построен в 2004 году, является крупнейшим предприятием по переработке молока в Пермском крае.

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