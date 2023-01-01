Максим Артамонов В краевом минзраве рассказали о состоянии пермского тяжелоатлета Бориса Харламова Он получил серьёзную травму во время тренировки и едва не погиб Поделиться Твитнуть

Борис Харламов / фото: АиФ-Прикамье

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава, тяжелоатлет Борис Харламов, который после падения на него спортивного снаряда потерял 80% крови, чувствует себя удовлетворительно.

«Находится в удовлетворительном состоянии, продолжает лечение», — отметили в ведомстве.

Напомним, в середине августа 25-летний Борис Харламов, который является рекордсменом мира, получил серьёзную травму. Во время тренировки спортсмен потерял контроль над лог-лифтом и уронил на себя бревно весом 110 кг, что привело к разрыву тонкого кишечника и сильной кровопотере. Тяжелоатлета экстренно госпитализировали, ему была проведена 4-часовая операция.

Как сообщал тренер спортсмена и его отец, президент Союза силачей Пермского края Сергей Харламов Борис сможет вернуться в большой спорт.

На прошлой неделе его перевели в отделение травматологии, так как у него есть «какая-то костная травма».

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