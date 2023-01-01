Пермский рекордсмен по поднятию тяжестей уронил на себя бревно весом 110 кг и потерял 80% крови Борис Харламов остался жив лишь благодаря быстрым действиям врачей Поделиться Твитнуть

Борис Харламов / фото: АИФ-Прикамье

Пермский тяжелоатлет 25-летний Борис Харламов, который является рекордсменом мира, получил серьёзную травму. Об этом perm.aif.ru сообщил президент Федерации богатырского спорта «Русь» Алексей Медведев.

Во время тренировки Борис потерял контроль над лог-лифтом и уронил на себя бревно весом 110 кг, что привело к разрыву тонкого кишечника и сильной кровопотере. Только благодаря быстрой и слаженной работе врачей скорой помощи и хирургов, тяжелоатлет был спасен. Он уже снят с искусственной вентиляции лёгких. По словам президента федерации, самое страшное позади.

Борис Харламов известен тем, что установил мировой рекорд в подъёме одной рукой 100-килограммовой гантели. Также он сдвинул ракетную установку массой 43 тонны.

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