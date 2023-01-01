Получивший тяжёлую травму пермский атлет сможет вернуться в большой спорт Борис Харламов едва не погиб от потери крови Поделиться Твитнуть

Борис Харламов / фото: АиФ-Прикамье

Пермский тяжелоатлет Борис Харламов, который после падения на него тяжёлого спортивного снаряда потерял 80% крови, сможет вернуться в большой спорт. Об этом perm.aif.ru сообщил тренер спортсмена и его отец, президент Союза силачей Пермского края Сергей Харламов.

«Бориса перевели в общую палату, отменили практически все лекарства. Шов затянулся, дренажи и катетер убрали. Он молодой, на нём всё заживает быстро», — добавил Харламов-старший и выразил огромную благодарность хирургам КМСЧ № 1, особенно Сергею Бартову.

Теперь Бориса ждёт период реабилитации. «Конечно, надо восстановиться. Тонкий кишечник — орган, который способен регенерировать. Его просто стало чуть меньше. И на ограничения в нагрузках он не влияет», — сказал Сергей Харламов.

В четверг, 24 августа, Борис будет переведён в отделение травматологии, так как у него есть «какая-то костная травма».

Напомним, неделю назад стало известно, что 25-летний Борис Харламов, который является рекордсменом мира, получил серьёзную травму. Во время тренировки спортсмен потерял контроль над лог-лифтом и уронил на себя бревно весом 110 кг, что привело к разрыву тонкого кишечника и сильной кровопотере. Тяжелоатлет был экстренно госпитализирован, ему была проведена 4-часовая операция.

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