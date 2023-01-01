Алёна Бронникова У концессионера проекта по строительству Чусовского моста в Перми сменился гендиректор Александр Кокорин заступил на эту должность с 24 августа Поделиться Твитнуть

Мост через Чусовую

Константин Долгановский

На должность генерального директора концессионера проекта по строительству Чусовского моста ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК) был назначен Александр Кокорин. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на базу данных «СПАРК-Интерфакс», на новую должность он заступил 24 августа.

По данным из открытых источников, Александр Кокорин возглавляет АО «СПК» из Санкт-Петербурга, которое является учредителем ООО «ПКК».

Напомним, концессионное соглашение по Чусовскому мосту Пермский край и ООО «ПКК» (аффилировано с компанией «Стройтрансгаз») подписали в 2017 году. Оно предусматривает строительство нового моста через Чусовую и реконструкцию расположенного рядом старого моста. В конце 2022 года по новому мосту открыли движение. Первоначально завершение стройки планировалось на 2021 год. Расходы на его строительство составили 10,9 млрд руб.

В январе 2023 года должна была начаться реконструкция старого моста, однако из-за судебной тяжбы «Стройтрансгаза» (СТГ) с подрядчиком этих работ — сургутским ООО «Трест Запсибгидрострой», начало работ сдвинулось на полгода. В итоге СТГ вывел на объект свою дочернюю организацию. Итоговая стоимость всего проекта оценивается в 18,7 млрд руб.

Во вторник стало известно, что власти региона готовятся предъявить штрафные санкции ООО «ПКК», а также расторгнуть с ним концессионный договор. Причиной стало отставание от графика работ.





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