Алёна Бронникова В Перми устроили стихийный мемориал в память о Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине Он появился в центре города Поделиться Твитнуть

В Перми на бульваре Советской Армии появился стихийный мемориал в память о погибших лидерах частной-военной компании «Вагнер». Об этом сообщает telegram-канал «Прикамские витязи».

Мемориал устроили в центре города, на пересечении улиц Сибирская и Швецова. К фотографиям основателей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина поставили свечи и принесли гвоздики.

Напомним, 23 августа в Тверской области разбился самолёт Embraer-135 (EBM-135 BJ), летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На его борту находились 10 человек, в том числе создатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин. По данным Росавиации, которая опубликовала полный список разбившихся пассажиров и членов экипажа самолёта, в момент крушения на борту находились 10 человек. Все они погибли.

Телеграм-канал «Сила в братстве-59» пермских ветеранов боевых действий опубликовал пост в память о Евгении Пригожине. Они выразили соболезнования всем бойцам ЧВК.

Позже стало известно, что в экипаже разбившегося бизнес-джета вторым пилотом был 29-летний пермяк Рустам Каримов.





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