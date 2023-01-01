Алёна Бронникова В Перми 26 августа продлят работу общественного транспорта Движение личных автомобилей в центре будет ограничено Поделиться Твитнуть

Во время проведения мероприятия «Ночь города» в Перми с 26 на 27 августа будет продлена работа общественного и ограничено движение личного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

После 00:15 для пермяков будут работать три трамвайных маршрута и 15 автобусных в разные районы города. Кроме того, запустят специальный кольцевой маршрут «Ласточки».

Вечером, с 17:00 26 августа до 02:00 27 августа будет запрещено движение всех видов транспорта на улицах Борчанинова, Ленина и Окулова. Нельзя будет парковаться на улицах Петропавловской, Борчанинова, Ленина и Крисанова, а также на улицах Попова и Осинской.

Напомним, гала-шоу «Ночь города» — главное событие летнего фестиваля «Город встреч», приуроченного ко 300-летию Перми. Зрителей ожидают выступления DJ Smash, Льва Лещенко и группы «Ленинград».

Также днём 26 августа в рамках IV Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису «Легенда» приготовят жарёху «Прикамскую» — картошку с грибами и дикоросами. Мероприятие пройдёт в 68 квартале эспланады. Под руководством нескольких шеф-поваров будут приготовлены 4 тыс. порций прикамского блюда.





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