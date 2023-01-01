В Перми 26 августа в «Ночь города» ограничат движение личного транспорта И продлят работу общественного Поделиться Твитнуть

Во время мероприятия «Ночь города» в Перми, которое состоится 26 августа, будет ограничено движение личных автомобилей. Организаторы советуют жителям и гостям города использовать общественный транспорт, чтобы удобно и безопасно добраться до места проведения события и вернуться домой после окончания. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, гала-шоу «Ночь города» является главным событием летнего фестиваля «Город встреч», приуроченного ко 300-летию Перми. В нем выступят знаменитая группа «Ленинград», Лев Лещенко, DJ Smash, Loc-Dog и группа «Давинчи».

Из-за большого количества зрителей на мероприятии, будут введены ограничения на движение транспорта и пешеходов в центре города. Для личных автомобилей, лучше всего использовать Красавинский мост или плотину КамГЭС для проезда с правого берега города. На Коммунальном мосту и ул. Попова будет установлен приоритет для общественного транспорта.

С 17.00 26 августа до 02.00 27 августа будет запрещено движение всех видов транспорта на улицах Ленина, Борчанинова и Окулова. Также будет запрещена остановка и парковка на улицах Ленина, Петропавловской, Борчанинова и Крисанова, а также на улицах Попова и Осинской.

Ограничения не распространяются на общественный транспорт. В случае большого скопления людей, движение всех видов транспорта будет временно прекращено на улицах Попова и Петропавловской, а также на Коммунальном мосту.

В связи с проведением концерта, общественный транспорт будет работать дольше. Три трамвайных маршрута и пятнадцать автобусных продлят свою работу до ночи.

Так, после 00.15 пассажиры смогут воспользоваться трамвайными маршрутами №4, 5 и 7. В Индустриальный район отправятся автобусы маршрутов №3, 10 и 36. В микрорайоны Парковый и Заостровка пассажиры смогут добраться на маршрутах №14, 50 и 67. В правобережную часть города могут добраться на автобусных маршрутах №6, 15, 20 и 53. Автобусы №32, 36 и 77 проследуют в левобережную часть Орджоникидзевского района. Жители микрорайона Садовый смогут воспользоваться автобусами №1 и 68, а микрорайона Владимирский — №74.

Более подробное расписание можно узнать на сайте МКУ «Гортранс».

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