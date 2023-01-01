Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Известные шеф-повара приготовят на эспланаде 4 тысячи порций жарёхи В рамках юбилея Перми пройдёт кулинарная олимпиада Поделиться Твитнуть

IV Всероссийская олимпиада по кулинарии и сервису «Легенда» пройдёт в столице Прикамья с 25 по 27 августа на площадке Perm Expo. В этом году «Легенда» стала частью событийной программы 300-летнего юбилея столицы Пермского края. Об этом на заседании правительства Пермского края рассказал заместитель председателя правительства Пермского края, министр промышленности и торговли Алексей Чибисов.

В рамках финала IV «Легенды» пройдёт девять чемпионатов под судейством по стандартам Всемирной ассоциации шеф-поваров. Финалисты поборются за звание лучших шеф-поваров, юниоров, пиццайоло, пиццайоло-юниоров, сыроделов, официантов, а жители и гости Прикамья смогут попробовать конкурсные блюда, принять участие в мастер-классах, посетить фестиваль уличной еды и ярмарку местных продуктов.

Пермский край участвует во всех номинациях чемпионата.

Ожидается, что участие в чемпионате примут кулинары из более 30 регионов, всего планируется более 200 участников. «Легенда» — самое крупное российское событие в сфере индустрии гостеприимства.

Акцент в этом году делается на соревнования компаний, которые оказывают услуги питания на промышленных предприятиях. Несмотря на то что чемпионат носит профессиональный характер, многие события в его рамках рассчитаны на широкую публику, неслучайно проведение «Легенды» приурочено к дням закрытия фестиваля «Город встреч», так, по словам Алексея Чибисова, организаторы надеются привлечь максимальное количество любителей высокой кухни.

Самым массовым событием будет приготовление жарёхи «Прикамская» — картошки с грибами и дикоросами — в 68 квартале эспланады 26 августа. 4 тысячи порций легендарного прикамского блюда будут приготовлены под руководством нескольких шеф-поваров. Ведущими мероприятия выступят известные «телевизионные шефы» Алексей Ткаченко и Вячеслав Вьюник.

Здесь же, на эспланаде, пройдёт ярмарка местных продуктов «Покупай пермское».

Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров (Москва), дополнил рассказ Алексея Чибисова. Он сообщил, что в рамках «Легенды» пройдёт фестиваль «Прикамская кухня», который старше «Легенды»: он проходит уже в 25-й раз. Среди самых зрелищных событий в рамках чемпионата Игорь Бухаров назвал шоу барменов.

В этом году в регламенте «Легенды» будут испробованы новые форматы. Так, по примеру международной кулинарной олимпиады в Эрфурте в регламент «Легенды-2023» включены командные соревнования. Команда из шеф-повара и юниора готовит 10 сетов из трёх блюд-компонентов по заданной теме — «Пермь 300». Блюда подаются следующим образом: три сета — для жюри, один сет — для демонстрационного стола с представителями СМИ, шесть сетов для гостей, которые приобрели входной билет за столом в зале.

Презентацию сета для жюри проводит шеф-повар (капитан команды). Презентацию для гостей проводит официант.

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