В Перми неизвестные обстреляли окна пермского манежа «Спартак» Реконструкция спортобъекта должна закончиться к сентябрю Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Павла Черепанова

Председатель комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Павел Черепанов оценил ход реконструкции легкоатлетического манежа «Спартак» в Перми. О поездке на объект Черепанов рассказал в своём тг-канале.

«Остался недоволен работами по монтажу некоторых сетей в подвальном помещении. Несмотря на то, что работы вышли на финишную прямую, считаю, что «финиш» должен быть качественным. Дал свои рекомендации по техническим моментам в сетях», — заявил глава комитета.

Он также сообщил, что в ночь на 24 августа неизвестные вандалы испортили стёкла манежа.

«Думаю, отдел МВД Дзержинского района быстро вас найдёт», — обратился к правонарушителям Черепанов. Он также попросил местных жителей быть внимательнее, не допускать актов вандализма и оперативно сообщать о происшествиях в полицию: «Это строится для вас, ходить туда вам и вашим детям».

Как сообщает «В курсе.ру», следы от пуль замечены на 13 стеклопакетах. При обстреле, по данным издания, никто не пострадал.

Напомним, реконструкцию манежа «Спартак» с лета 2021 года ведёт ООО «Строительно-монтажный трест № 6». Стоимость работ составляет 485 млн руб. Согласно контракту, исполнитель обязан завершить работы в течение двух лет и двух месяцев.

Весной мэр Перми Алексей Дёмкин сообщил, что окончание строительных работ планируется в июне 2023 года. В начале лета губернатор Дмитрий Махонин проинспектировал ход работ на объекте. Готовность к тому моменту составляла 69%. Глава региона сообщил, что манеж должны сдать в конце августа.

После реконструкции физкультурно-оздоровительный комплекс станет местом для занятий лёгкой атлетикой, бадминтоном, единоборствами и другими видами спорта. В общей сложности манеж сможет принимать до 700 чел. в день.

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