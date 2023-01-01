Алёна Бронникова В июне в Перми завершится строительство спортивного манежа Строители приступили к монтажу беговых дорожек Поделиться Твитнуть

Реконструкцию манежа «Спартак» в Перми (ул. Рабочая, 9) подрядчик закончит в начале лета. Об этом сообщил мэр Перми Алексей Дёмкин в своём telegram-канале.

«Строительные работы планируем завершить уже в июне, поэтому к нему особое внимание, бываю здесь регулярно. Подрядчик задачу понимает и двигается достаточно уверенно», — рассказал глава города.





Работы ведутся на стадии внутренней отделки помещений и благоустройства территории. Строители приступили к монтажу беговых дорожек с виражами. По словам Дёмкина, это нелёгкая задача, так как необходимо учесть нужный угол подъёма на виражах, поэтому выверять его нужно тщательно.





Физкультурно-оздоровительный комплекс станет местом для занятий лёгкой атлетикой, бадминтоном, единоборствами и другими видами спорта. В общей сложности манеж сможет принимать до 700 человек в день.





Реконструкцию с лета 2021 года ведёт ООО «Строительно-монтажный трест № 6». Стоимость работ составляет 485 млн руб. Согласно контракту, исполнитель обязан завершить работы в течение двух лет и двух месяцев. К отделке на объекте приступили уже в начале февраля. Тогда уже было завершено возведение стен, витражей и кровли и запущено отопление.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.