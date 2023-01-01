Поликлиника на ул. Ленина в Перми находится на финальной стадии строительства Поделиться Твитнуть

Губернатор Дмитрий Махонин оценил ход строительства городской клинической поликлиники на ул. Ленина, 16 — объекта, в котором будут получать медицинскую помощь порядка 32 тыс. жителей Ленинского района Перми. После сдачи в эксплуатацию учреждение сможет принимать 400 человек в смену.

Как сообщил руководитель УКСа Пермского края Антон Плаксин, строительная готовность объекта составляет 99%. В поликлинике уже завершается пуско-наладка всех систем, проводится клининг помещений, расставляется мебель. При этом крупное монтируемое медоборудование — аппараты УЗИ, рентген, маммограф — установлены и проведено обучение сотрудников медучреждения. Планируется, что учреждение начнет прием пациентов уже этим летом.

Напомним, после смены подрядчика, контракт на строительство медицинского учреждения заключен с ООО СЗ «Дом59». В поликлинике расположатся дневной стационар терапевтического, хирургического и неврологического профиля, а также отделения неотложной помощи, лучевой диагностики, реабилитации и лечебной профилактики. Кроме того, в медучреждении будет круглосуточно работать первый в районе травмпункт.

«Поставил задачу профильным министерствам в июне выйти на этап лицензирования учреждения. Ждем, когда поликлиника начнет прием посетителей», — заявил губернатор.

Кроме того, губернатор проинспектировал ход реконструкции манежа «Спартак», который возводится за счет краевых и муниципальных средств. Здесь планируется принимать соревнования российского масштаба.

Работы на объекте начались в мае 2021 года. За это время здание практически возведено заново. Сейчас ведутся внутренние работы по устройству пожарного водопровода, вентиляции, лестничных маршей, монтаж систем водоподведения, укладка полов. Сейчас готовность объекта составляет 69%. Согласно контракту, работы должны быть завершены до конца лета.

Еще один объект, работы на котором проинспектировал губернатор — новая сцена Пермского театра юного зрителя с залом-трансформером на 180-200 мест.

Как доложил руководитель проекта ООО «Север-строй» Андрей Мухин, новая сцена на сегодняшний день в высокой степени готовности — работы близятся к завершению.

«Строительство сопровождается еще и укреплением соседних исторических зданий. Мы фактически на века «зацементировали» и обезопасили объекты культурного наследия, которые являются визитной карточкой нашего города. Сейчас для ТЮЗа уже закупается уникальное сценическое оборудование. Со своей стороны, окажем необходимую поддержку. Театр должен стать точкой притяжения для жителей и гостей Прикамья», — отметил губернатор.

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