Максим Артамонов Во всех колледжах и техникумах Пермского края появятся советники по воспитанию С прошлого года в школах региона уже работают 299 таких специалистов Поделиться Твитнуть

Пермский авиационный техникум им.А.Д.Швецова

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С 1 сентября во всех техникумах и колледжах Пермского края по поручению президента Путина начнут работать 69 советников по воспитанию. Они должны будут развивать воспитательную среду, вовлекать молодёжь в общественно-полезную деятельность и взаимодействовать с родительским сообществом. Об этом сообщила министр образования Пермского края Раиса Кассина на ежегодной августовской конференции педагогических работников.

По словам Кассиной, советники директора по воспитанию играют важную роль в реализации госполитики в сфере воспитания детей.

С 2022 года в 274 пермских школах уже работают 299 таких советников.

Ещё одним нововведением предстоящего учебного года станет появление для учеников 6-11-х классов единой системы профориентации. Она будет состоять из нескольких компонентов. Среди них — открытие профильных предпрофессиональных классов, ориентированных на востребованные профессии на рынке труда, создание практикоориентированных обязательных учебных предметов и профобучение школьников.

Напомним, Пермский край уже закупил новые учебники по истории для учеников 10- и 11-х классов — они поступят в регион в течение сентября. Как отмечала министр образования Прикамья, эти учебники «совсем новые и направлены на то, чтобы синхронизировать те процессы, которые проходят сейчас в обществе, с процессами, которые были ранее». В новых учебниках разъяснена «современная текущая ситуация».

В новом учебном году в Пермском крае также будет выделено 256 млн руб. на антитеррористическую безопасность в школах. А уже 29 августа впервые по всей России пройдут единые учения по антитеррористической защищённости.

В новом учебном году в регионе откроется 811 учреждений образования. В школы пойдут более 340 тыс. детей.

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