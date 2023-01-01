Максим Артамонов В Пермском крае на антитеррористическую безопасность в школах потратят 256 млн рублей В конце августа во всех образовательных учреждениях пройдут учения Поделиться Твитнуть

Министр образования Пермского края Раиса Кассина на заседании регионального правительства сообщила, что в этом году в Прикамье будет выделено 256 млн руб. на антитеррористическую безопасность в школах. Для этого в конце августа и в сентябре пройдут соответствующие учения.

По словам чиновницы, сейчас сформирован комплекс мер, который направлен на обеспечение готовности образовательных учреждений к новому учебному году по четырём направлениям: ремонтные работы, санитарно-эпидемиологические и противопожарные мероприятия, а также антитеррористическая защищённость.

Чтобы обеспечить последнее, во всех школах модернизируются системы видеонаблюдения, устанавливаются ограждения, идёт ремонт охранной сигнализации.

«Весь комплекс мер, необходимый для антитеррористической защищённости, выполняется. 29 августа впервые по всей России проводятся единые учения по антитеррористической защищённости. Благодарность Виктору Батмазову, который помогает нам в проведении этих мероприятий», — сообщила чиновница.

Кассина также выразила надежду, что «всё пройдёт грамотно и станет своеобразным методическим пособием, чтобы в дальнейшем мы эти учения могли проводить».

«Будут разработаны сценарии действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны в двух аспектах: при вооружённом нападении и при обнаружении взрывного устройства. Очень надеюсь, что всё пройдёт слаженно. Пока мы такие мероприятия проводим без детей, а сентябре проведём с детьми», — добавила министр образования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.