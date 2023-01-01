Максим Артамонов Новые учебники по истории для старшеклассников поступят в Прикамье в сентябре Всего власти потратят на закупку учебников для школьников более 426 млн рублей Поделиться Твитнуть

Источник: Wikipedia

Пермский край уже закупил новые учебники по истории для учеников 10-х и 11-х классов. Об этом на заседании регионального правительства сообщила министр образования Пермского края Раиса Кассина, отчитываясь о ходе подготовки к началу учебного года.

Чиновница рассказал о закупке 685 тыс. 380 учебников для школ Прикамья на общую суммы 426 млн руб.

На эти деньги закуплены учебники для школьников с 1 по 5 классы, для учеников 10-11 классов и учебники для школ-новостроек.

«Приобрели учебники истории для 10-11 классов. Они совсем новые и направлены на то, чтобы синхронизировать те процессы, которые проходят сейчас в обществе с процессами, которые были ранее. Уже абсолютно современная текущая ситуация разъяснена и так далее. На эти цели мы направили дополнительные средства, и учебники будут поставлены в течение сентября», — отметила чиновница.

Из презентации доклада Раисы Кассиной

С 1 сентября этого года в российских школах появятся новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов. В их написании участвовал помощник президента России Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

В книге есть отдельная глава, посвященная СВО под названием «Россия сегодня. Специальная военная операция». В ней рассказывается об отношениях России с Западом в XXI веке, «давлении на Россию со стороны США», «возрождении нацизма» и «фальсификации истории». Авторы учебника утверждают, что спецоперация «сплотила наше общество», вызвав «культ гордости за бойцов СВО», в то время другая воющая сторона, по утверждениям авторов, «использует своих граждан как живой щит».

Кроме того, на карте России, которая представлена учебнике, Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области Украины обозначены как российские территории. Херсон, согласно данным карты, также уже включён в состав России.

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