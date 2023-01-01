Максим Артамонов С 1 сентября в школы Прикамья пойдут более 340 тыс. детей В новом учебном году в регионе откроется 811 учреждений образования Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 сентября в Пермском крае откроются три новые школы, в том числе самой большой в регионе на ул. Серебристая, 8 в Перми. Ещё 14 будут сданы с сентября по декабрь. Большинство из них, по словам чиновницы, в высокой степени готовности. Об этом на заседании регионального правительства рассказала сообщила министр образования Пермского края Раиса Кассина.

Всего в регионе к началу сентября планируется открыть 811 учреждений образования. Среди них 209 детсадов, 476 школ, 48 техникумов и 78 учреждений дополнительного образования. Количество обучающихся составляет более 540 тыс. человек.

Раиса Кассина уточнила, что в этом году непосредственно в школы Прикамья пойдут порядка 341 тыс. детей. Это на 4,7 тыс. человек больше, чем в 2022 году.

Из презентации Раисы Кассиной

К новому учебному году власти также обещают отремонтировать 43 школьных двора в Пермском крае.

Напомним, Пермский край уже закупил новые учебники по истории для учеников 10- и 11-х классов — они поступят в регион в течение сентября. Как отмечала министр образования Прикамья, эти учебники «совсем новые и направлены на то, чтобы синхронизировать те процессы, которые проходят сейчас в обществе, с процессами, которые были ранее». В новых учебниках разъяснена «современная текущая ситуация».

В новом учебном году в Пермском крае также будет выделено 256 млн руб. на антитеррористическую безопасность в школах. А уже 29 августа впервые по всей России пройдут единые учения по антитеррористической защищённости.

Для эти целей будут разработаны сценарии действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны в двух аспектах: при вооружённом нападении и при обнаружении взрывного устройства. В конце августа учения пройдут без участия детей, а в сентябре уже со школьниками.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.