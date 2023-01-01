Максим Артамонов В спецоперации погиб военнослужащий из Чернушки Дмитрий Секлецов Его похоронят 24 августа Поделиться Твитнуть

Житель Пермского края Дмитрий Секлецов погиб в ходе СВО. Информация о гибели военнослужащего изначально появилась в соцсетях. А затем её подтвердили perm.aif.ru в администрации Чернушинского округа, где родился погибший.

Дмитрий Секлецов жил в деревне Михино Ординского муниципального округа. Подробности его гибели не уточняются.

Похороны состоятся 24 августа.

Напомним, ранее сообщалось о гибели в ходе СВО 28-летнего мобилизованного жителя Прикамья Константина Меньщикова. Похороны рядового состоятся 23 августа. Также недавно погибли участники спецопреации Анатолий Авдеев из Частинского муниципального округа и артеллирист Александр Мошев из Верещагино.

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