Максим Артамонов В спецоперации погиб военнослужащий из Прикамья Анатолий Авдеев Ему было 46 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Частинского муниципального округа

В ходе специальной военной операции погиб 46-летний житель Частинского муниципального округа Анатолий Авдеев. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в соцсети ВКонтакте.

Анатолий Авдеев родился в Удмуртии, а с 2007 проживал в селе Бабка. В марте 2023 года Анатолий заключил контракт и уехал на спецоперацию.

При каких обстоятельствах и когда он погиб, чиновники не уточнили.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб 28-летний мобилизованный житель Прикамья Константин Меньщиков. Похороны рядового состоятся 23 августа.

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