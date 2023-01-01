В ходе СВО погиб 28-летний мобилизованный житель Прикамья Константин Меньщиков Похороны рядового состоятся 23 августа Поделиться Твитнуть

Константин Меньщиков

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В ходе специальной военной операции 14 августа погиб уроженец п. Майский Пермского края рядовой Константин Меньщиков. Об этом сообщили в администрации Краснокамского городского округа.

Константин родился 25 января 1995 года. После окончания школы поступил в Краснокамский целлюлозно-бумажный техникум на специальность «монтаж и техническая эксплуатация оборудования». В 2013 году был призван на военную службу, затем до 2017 года служил по контракту. В сентябре 2022 года был призван в ВС в рамках частичной мобилизации.

«Константин Сергеевич был светлым, добрым, искренним человеком, душой компании, замечательным сыном, любящим братом. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Константина Сергеевича», — говорится в сообщении.

Прощание с Константином Меньщиковым состоится 23 августа в 11:00 на площади у ДК Майский.

Сегодня же пройдут похороны другого мобилизованного жителя Прикамья — Константина Зотова.

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