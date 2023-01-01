Погибшего на СВО жителя Прикамья Константина Зотова похоронят 23 августа Прощание пройдёт в посёлке Пашия Поделиться Твитнуть

Константин Зотов

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Прощание с погибшим в ходе СВО на Украине жителем Пермского края Константином Зотовым состоится 23 августа в посёлке Пашия. Об этом сообщил глава Горнозаводского городского округа Вадим Лумпов.

Ранее сообщалось, что Зотов попал под частичную мобилизацию в сентябре прошлого года и погиб в зоне боевых действий 15 августа.

Церемония прощания с военнослужащим начнётся в 10:00 в Народном доме по ул. Ленина, 7. В 11:00 состоится гражданская панихида.

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