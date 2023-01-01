В ходе спецоперации погиб мобилизованный житель Прикамья Константин Зотов О дате и месте прощания будет сообщено позже Поделиться Твитнуть

Константин Зотов

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В ходе специальной военной операции на территории Украины 15 августа погиб житель Горнозаводского городского округа Пермского края Константин Зотов. Об этом в соцсетях сообщил глава округа Вадим Лумпов.

Отмечается, что Зотов был призван в рамках частичной мобилизации 28 сентября 2022 года.

«Константин героически погиб, защищая мирное население, — написал Лумпов. — Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким».

О дате и месте прощания с солдатом глава пообещал сообщить позже.

Ранее сообщалось, что тяжело раненный в ходе СВО пермяк Станислав Синицын умер в военном госпитале.

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